UFC Fight Night Las Vegas 45 (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Андре Муниз vs Эрик Андерс
UFC Fight Night Las Vegas 45
Андре Муниз vs Эрик Андерс

2021, UFC
Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

На UFC 269 прошли два боя за чемпионский титул. Дастин Порье, одержавший победу над Конором МакГрегором на UFC 264, получил шанс сразится за пояс с действующим Чемпионом лeгкого дивизиона Чарльзом Оливейрой. В женском легчайшем весе Аманда Нунес вышла на шестую защиту титула. Еe соперницей стала Джулианна Пенья, победительница The Ultimate Fighter.

Спортивный
89 мин / 01:29

