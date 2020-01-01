WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 91-й сезонАндре Муниз vs Бартош Фабински
UFC Fight Night Las Vegas 9 (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2020, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Главным боем вечера на UFC Fight Night 176 в Лас-Вегасе стал бой между бывшим претендентом на титул чемпиона в тяжeлом весе Алистаром Оверимом и Августо Сакаи, идущим на серии из шести побед.
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