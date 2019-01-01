UFC Fight Night Sacramento (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Главным боем вечера в Сакраменто на UFC FN 155 станет бой между бывшей чемпионкой в полулегком весе Жэрмейн де Рандами, вернувшейся в легчайший вес, и Аспен Лэдд. Бывший чемпион в полулeгком весе и член зала славы UFC Юрая Фэйбер спустя 30 месяцев после завершения карьеры встретится с Рики Симоном.



