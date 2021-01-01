Андрэ Фили vs Дэниель Пинеда
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UFC Fight Night Las Vegas 30
1-й сезон
Андрэ Фили vs Дэниель Пинеда

UFC Fight Night Las Vegas 30 (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

В главном бою вечера Александр Волков постарается продлить серию до трех побед. Его соперник, Сирил Ган на данный момент не потерпел ни одного поражения в промоушене. Оба бойца участвуют в титульной гонке и находятся в ТОП-5 тяжелого дивизиона.

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Жанр
Спорт
Время
38 мин / 00:38

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