Андор (сериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Сериал «Андор» из вселенной «Звездных войн» — это приквел к фильму «Изгой-один», раскрывающий, как Кассиан Андор в исполнении Диего Луны прошел путь от воришки на задворках галактики до важной фигуры Альянса повстанцев.

Родная планета Андора пострадала от Галактической Империи, а сам Кассиан вынужден скрывать свое происхождение. Чтобы обеспечить себя и мать, Андор ворует и продает украденное на подпольном рынке. Эти навыки харизматичного вора привлекают внимание как повстанцев, так и Империи, что затягивает героя в галактический конфликт. Впереди у Кассиана — шпионская операция с участием команды повстанцев, попадание в имперскую тюрьму, где заключенные работают в нечеловеческих условиях, и трудный путь к тому дню, когда он станет тем самым отчаянным лидером, которого мы знаем по «Изгою-один». «Андор» выделяется шикарным визуалом мрачных трущоб Феррикса и стерильных коридоров имперских офисов, операторская работа создает ощущение реальности происходящего, а музыка Николаса Брителла смешивает оркестровые мотивы с электронными, усиливая драматизм.

История о надежде, жертвах и сопротивлении системе, которая остается актуальной и за пределами галактики, ждет вас в сериале «Андор», смотреть который можно как самостоятельный проект, даже если вы не видели ни одного фильма вселенной «Звездных войн».

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези, Триллер
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb

