Андор (сериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал «Андор» из вселенной «Звездных войн» — это приквел к фильму «Изгой-один», раскрывающий, как Кассиан Андор в исполнении Диего Луны прошел путь от воришки на задворках галактики до важной фигуры Альянса повстанцев.
Родная планета Андора пострадала от Галактической Империи, а сам Кассиан вынужден скрывать свое происхождение. Чтобы обеспечить себя и мать, Андор ворует и продает украденное на подпольном рынке. Эти навыки харизматичного вора привлекают внимание как повстанцев, так и Империи, что затягивает героя в галактический конфликт. Впереди у Кассиана — шпионская операция с участием команды повстанцев, попадание в имперскую тюрьму, где заключенные работают в нечеловеческих условиях, и трудный путь к тому дню, когда он станет тем самым отчаянным лидером, которого мы знаем по «Изгою-один». «Андор» выделяется шикарным визуалом мрачных трущоб Феррикса и стерильных коридоров имперских офисов, операторская работа создает ощущение реальности происходящего, а музыка Николаса Брителла смешивает оркестровые мотивы с электронными, усиливая драматизм.
История о надежде, жертвах и сопротивлении системе, которая остается актуальной и за пределами галактики, ждет вас в сериале «Андор», смотреть который можно как самостоятельный проект, даже если вы не видели ни одного фильма вселенной «Звездных войн».
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези, Триллер
Время53 мин / 00:53
