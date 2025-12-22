Андор (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
9.32022, Андор. Сезон 1. Серия 9
Фантастика, Фэнтези18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Приключения разведчика Кассиана Андора в годы формирования Сопротивления.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези, Триллер
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb
- АКРежиссёр
Ариел
Кляйман
- БКРежиссёр
Бенджамин
Карон
- ТХРежиссёр
Тоби
Хэйнс
- СУРежиссёр
Сюзанна
Уайт
- Актёр
Диего
Луна
- ДГАктриса
Дениз
Гоф
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- Актёр
Антон
Лессер
- ФМАктриса
Фэй
Марсей
- КСАктёр
Кайл
Соллер
- АААктриса
Адриа
Архона
- ЖОАктриса
Женевьев
О’Рейли
- ДЛСценарист
Джордж
Лукас
- БУСценарист
Бо
Уиллимон
- Сценарист
Дэн
Гилрой
- Сценарист
Тони
Гилрой
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- Продюсер
Тони
Гилрой
- ДГПродюсер
Джон
Гилрой
- ТБХудожник
Тоби
Бриттон
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз
- ДГМонтажёр
Джон
Гилрой
- Монтажёр
Тим
Портер
- БРКомпозитор
Брэндон
Робертс
- НБКомпозитор
Николас
Брителл