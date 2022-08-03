Анатомия убийства. Сезон 4. Серия 7
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Анатомия убийства
4-й сезон
7-я серия

Анатомия убийства (сериал, 2021) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

8.92021, Анатомия убийства. Сезон 4. Серия 7
Детектив18+

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О сериале

В одночасье рушится привычная жизнь блестящего патологоанатома Евгении Волковой. Очередное вскрытие ставит Евгению перед дилеммой: стать соучастницей преступления или отправить близкого человека за решeтку. Евгения выбирает третий вариант: бегство.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Анатомия убийства»