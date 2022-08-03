Разбитое зеркало. Часть 2
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Анатомия убийства
3-й сезон
Разбитое зеркало. Часть 2
8.92020, Разбитое зеркало. Часть 2
Детектив18+

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Анатомия убийства (сериал, 2020) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

В одночасье рушится привычная жизнь блестящего патологоанатома Евгении Волковой. Очередное вскрытие ставит Евгению перед дилеммой: стать соучастницей преступления или отправить близкого человека за решeтку. Евгения выбирает третий вариант: бегство.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Анатомия убийства»