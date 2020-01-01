Анатомия убийства. Сезон 3. Серия 6
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Анатомия убийства
3-й сезон
6-я серия

Анатомия убийства (сериал, 2020) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

8.92020, Анатомия убийства. Сезон 3. Серия 6
Детектив16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В одночасье рушится привычная жизнь блестящего патологоанатома Евгении Волковой. Очередное вскрытие ставит Евгению перед дилеммой: стать соучастницей преступления или отправить близкого человека за решeтку. Евгения выбирает третий вариант: бегство.

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Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Анатомия убийства»