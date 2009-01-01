Анатомия страсти. Сезон 6. Серия 7
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Анатомия страсти
6-й сезон
7-я серия

Анатомия страсти (сериал, 2009) сезон 6 серия 7 смотреть онлайн

8.72009, Grey's Anatomy
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В центре событий — молодая женщина-хирург Мередит Грей, дочь известного врача Эллис Грей. Она, как и еe коллеги — такие же начинающие врачи, как она — работает в городской больнице Сиэтла.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы, Зарубежные

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Анатомия страсти»

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