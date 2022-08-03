Анатомия страсти. Сезон 18. Серия 4
Wink
Сериалы
Анатомия страсти
18-й сезон
4-я серия

Анатомия страсти (сериал, 2020) сезон 18 серия 4 смотреть онлайн

8.82020, Grey's Anatomy
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В центре событий — молодая женщина-хирург Мередит Грей, дочь известного врача Эллис Грей. Она, как и еe коллеги — такие же начинающие врачи, как она — работает в городской больнице Сиэтла.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Анатомия страсти»