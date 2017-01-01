WinkСериалыАнатомия страсти14-й сезон12-я серия
Анатомия страсти (сериал, 2017) сезон 14 серия 12 смотреть онлайн
8.72017, Grey's Anatomy
Драмы, Мелодрамы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В центре событий — молодая женщина-хирург Мередит Грей, дочь известного врача Эллис Грей. Она, как и еe коллеги — такие же начинающие врачи, как она — работает в городской больнице Сиэтла.
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Информация
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- РКРежиссёр
Роб
Корн
- Режиссёр
Кевин
МакКидд
- ДАРежиссёр
Дебби
Аллен
- ШУРежиссёр
Шандра
Уилсон
- ЭПАктриса
Эллен
Помпео
- ШУАктриса
Шандра
Уилсон
- ДПАктёр
Джеймс
Пикенс мл.
- Актёр
Джастин
Чэмберс
- Актёр
Кевин
МакКидд
- ДУАктёр
Джесси
Уильямс
- БААктриса
Бокхи
Ан
- Актёр
Патрик
Демпси
- КЛАктриса
Камилла
Ладдингтон
- СРАктриса
Сара
Рамирес
- ШРСценарист
Шонда
Раймс
- ЗКСценарист
Зоэнн
Клэк
- ДРСценарист
Джоан
Рэйтер
- Продюсер
Марк
Гордон
- ШРПродюсер
Шонда
Раймс
- Продюсер
Бетси
Бирс
- ЛКПродюсер
Линда
Клейн
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МБХудожник
Майкл
Бадж
- ДЛХудожник
Дональд
Ли Харрис
- ЛБХудожник
Лоуренс
Беннетт
- СВМонтажёр
Сьюзэн
Вэйл
- ДГМонтажёр
Дэвид
Гринспен