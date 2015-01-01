Анатомия страсти. Сезон 12. Серия 1
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Анатомия страсти
12-й сезон
1-я серия

Анатомия страсти (сериал, 2015) сезон 12 серия 1 смотреть онлайн

8.72015, Grey's Anatomy
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В центре событий — молодая женщина-хирург Мередит Грей, дочь известного врача Эллис Грей. Она, как и еe коллеги — такие же начинающие врачи, как она — работает в городской больнице Сиэтла.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Анатомия страсти»