7.22022, The Anarchists
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
Анархисты (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
История канадского предпринимателя Джеффа Бервика, который в 2015 году организовал конференцию в Акапулько, где продвигал идеи индивидуализма и самоуправления без вмешательства правительства. Мероприятие привлекло внимание разных слоев населения, от либертарианцев до энтузиастов криптовалюты. Всех их манила возможность создания сообщества, свободного от гнета государства и банковских систем. Однако прекрасная утопия в какой-то момент столкнулась с непредсказуемостью человеческой натуры.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb