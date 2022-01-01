Анархисты. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Анархисты
1-й сезон
3-я серия
7.22022, The Anarchists
Документальный18+

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Анархисты (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

История канадского предпринимателя Джеффа Бервика, который в 2015 году организовал конференцию в Акапулько, где продвигал идеи индивидуализма и самоуправления без вмешательства правительства. Мероприятие привлекло внимание разных слоев населения, от либертарианцев до энтузиастов криптовалюты. Всех их манила возможность создания сообщества, свободного от гнета государства и банковских систем. Однако прекрасная утопия в какой-то момент столкнулась с непредсказуемостью человеческой натуры.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb