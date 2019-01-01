Амстердам: город грехов (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Амстердам: город грехов. Серия 8
Амстердам: город грехов
1-й сезон
8-я серия

7.92019, Baantjer het Begin
Боевик, Криминал18+

О сериале

Откройте особое очарование нидерландских детективов с экранизацией произведений Альберта Корнелиса Баантьера о приключениях инспектора Де Кока из Амстердамского полицейского управления. Сюжет разворачивается в 1980-х, когда Де Кок и его новый напарник Монтин в ходе расследования дела об убийстве понимают, что принцессе Беатрикс угрожает опасность.

