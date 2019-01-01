Амстердам: город грехов. Серия 7
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Амстердам: город грехов
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7-я серия

Амстердам: город грехов (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.92019, Baantjer het Begin
Боевики, Драмы18+

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Сюжет

Откройте особое очарование нидерландских детективов с экранизацией произведений Альберта Корнелиса Баантьера о приключениях инспектора Де Кока из Амстердамского полицейского управления. Сюжет разворачивается в 1980-х, когда Де Кок и его новый напарник Монтин в ходе расследования дела об убийстве понимают, что принцессе Беатрикс угрожает опасность.

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Рейтинг

6.7 IMDb