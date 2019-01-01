Амстердам: город грехов (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
8.52019, Baantjer het Begin
Боевики, Триллеры18+
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Сюжет
Откройте особое очарование нидерландских детективов с экранизацией произведений Альберта Корнелиса Баантьера о приключениях инспектора Де Кока из Амстердамского полицейского управления. Сюжет разворачивается в 1980-х, когда Де Кок и его новый напарник Монтин в ходе расследования дела об уб�ийстве понимают, что принцессе Беатрикс угрожает опасность.
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Информация
СтранаНидерланды
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Криминал, Драмы, Триллеры
Рейтинг
6.7 IMDb
- АТРежиссёр
Арне
Тонен
- ВТАктёр
Вальдемар
То�ренстра
- ТГАктёр
Тиго
Гернандт
- ЛСАктриса
Лиса
Смит
- ПБАктёр
Питер
Болхёйс
- РвАктёр
Рюбен
ван дер Меер
- ХКАктёр
Хорас
Коэн
- БКАктёр
Бас
Кейзер
- ЙвАктриса
Йелка
ван Хаутен
- ТРСценарист
Тейс
Рёмер
- ВБСценарист
Виллем
Босх
- КЙСценарист
Карл
Йос
- АБСценарист
Аппи
Бантьер
- МБМонтажёр
Марк
Бехтолд
- ЙдОператор
Йерун
де Брёйн
- ЙОКомпозитор
Йорис
Онк