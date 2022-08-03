Амстердам: город грехов (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
7.92019, Baantjer het Begin
Боевик, Триллер18+
О сериале
Откройте особое очарование нидерландских детективов с экранизацией произведений Альберта Корнелиса Баантьера о приключениях инспектора Де Кока из Амстердамского полицейского управления. Сюжет разворачивается в 1980-х, когда Де Кок и его новый напарник Монтин в ходе расследования дела об убийстве понимают, что принцессе Беатрикс угрожает опасность.
СтранаНидерланды
ЖанрБоевик, Криминал, Драма, Триллер
КачествоSD
Время39 мин / 00:39
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АТРежиссёр
Арне
Тонен
- ВТАктёр
Вальдемар
Торенстра
- ТГАктёр
Тиго
Гернандт
- ЛСАктриса
Лиса
Смит
- ПБАктёр
Питер
Болхёйс
- РвАктёр
Рюбен
ван дер Меер
- ХКАктёр
Хорас
Коэн
- БКАктёр
Бас
Кейзер
- ЙвАктриса
Йелка
ван Хаутен
- ТРСценарист
Тейс
Рёмер
- ВБСценарист
Виллем
Босх
- КЙСценарист
Карл
Йос
- АБСценарист
Аппи
Бантьер
- МБМонтажёр
Марк
Бехтолд
- ЙдОператор
Йерун
де Брёйн
- ЙОКомпозитор
Йорис
Онк