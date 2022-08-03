Амнезия (сериал, 2017) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Бесследно исчезает агент ФБР Эмили Бирн, которая расследует дело одного из самых известных серийных убийц Бостона. Шесть лет спустя еe находят в заброшенном доме. Эмили почти ничего не помнит о времени, проведeнном в заточении. Героиня ищет разгадку тайны своего похищения и пытается снова соединиться со своей семьей, у которой теперь новая жизнь.

