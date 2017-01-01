Амнезия. Сезон 2. Серия 8
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Амнезия
2-й сезон
8-я серия

Амнезия (сериал, 2017) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

8.62017, Absentia
Триллеры, Драмы18+

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Сюжет

Бесследно исчезает агент ФБР Эмили Бирн, которая расследует дело одного из самых известных серийных убийц Бостона. Шесть лет спустя еe находят в заброшенном доме. Эмили почти ничего не помнит о времени, проведeнном в заточении. Героиня ищет разгадку тайны своего похищения и пытается снова соединиться со своей семьей, у которой теперь новая жизнь.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb