Амнезия (сериал, 2017) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Бесследно исчезает агент ФБР Эмили Бирн, которая расследует дело одного из самых известных серийных убийц Бостона. Шесть лет спустя еe находят в заброшенном доме. Эмили почти ничего не помнит о времени, проведeнном в заточении. Героиня ищет разгадку тайны своего похищения и пытается снова сое�диниться со своей семьей, у которой теперь новая жизнь.



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