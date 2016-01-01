Американцы. Сезон 4. Серия 10
Wink
Сериалы
Американцы
4-й сезон
10-я серия
8.02016, The Americans
Триллеры, Драмы18+

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Американцы (сериал, 2016) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

США, 1980-е. Филипп и Элизабет Дженнингс живут в счастливом браке, воспитывают двоих детей и ведут собственный туристический бизнес, а еще хранят невероятную тайну. Супруги – секретные агенты КГБ, которые много лет профессионально изображают американскую семью и подрывают нацбезопасность.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американцы»