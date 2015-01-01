Американцы. Сезон 3. Серия 2
Wink
Сериалы
Американцы
3-й сезон
2-я серия
8.02015, The Americans
Триллеры, Драмы18+

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Американцы (сериал, 2015) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

США, 1980-е. Филипп и Элизабет Дженнингс живут в счастливом браке, воспитывают двоих детей и ведут собственный туристический бизнес, а еще хранят невероятную тайну. Супруги – секретные агенты КГБ, которые много лет профессионально изображают американскую семью и подрывают нацбезопасность.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американцы»