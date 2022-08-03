Американцы (сериал, 2015) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн

США, 1980-е. Филипп и Элизабет Дженнингс живут в счастливом браке, воспитывают двоих детей и ведут собственный туристический бизнес, а еще хранят невероятную тайну. Супруги – секретные агенты КГБ, которые много лет профессионально изображают американскую семью и подрывают нацбезопасность.

