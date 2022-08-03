Американцы (сериал, 2015) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн

Американцы. Сезон 3. Серия 12
8.02015, The Americans
Триллер, Драма18+

США, 1980-е. Филипп и Элизабет Дженнингс живут в счастливом браке, воспитывают двоих детей и ведут собственный туристический бизнес, а еще хранят невероятную тайну. Супруги – секретные агенты КГБ, которые много лет профессионально изображают американскую семью и подрывают нацбезопасность.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

