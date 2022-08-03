Американцы. Сезон 1. Серия 9
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Сериалы
Американцы
1-й сезон
9-я серия
8.02013, The Americans
Триллер, Драма18+

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Американцы (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

США, 1980-е. Филипп и Элизабет Дженнингс живут в счастливом браке, воспитывают двоих детей и ведут собственный туристический бизнес, а еще хранят невероятную тайну. Супруги – секретные агенты КГБ, которые много лет профессионально изображают американскую семью и подрывают нацбезопасность.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американцы»