Американцы. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Американцы
1-й сезон
3-я серия
8.02013, The Americans
Триллеры, Зарубежные18+

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Американцы (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

США, 1980-е. Филипп и Элизабет Дженнингс живут в счастливом браке, воспитывают двоих детей и ведут собственный туристический бизнес, а еще хранят невероятную тайну. Супруги – секретные агенты КГБ, которые много лет профессионально изображают американскую семью и подрывают нацбезопасность.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американцы»

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