Американское преступление (сериал, 2017) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Продолжение драматического сериала, который поднимает актуальную для Америки тему расовой дискриминации. В одном небольшом городке происходит резонансное убийство. Однако жертвой становится не богатый бизнесмен или известный политик, а обыкновенный темнокожий полицейский. И всe это осложн�яется тем, что преступление совершено на почве расовой ненависти. Расследование протекает вяло, и коллеги покойного решают восстановить справедливость, взяв ход дела под личный контроль...





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