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Американское преступление (сериал, 2016) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2016, American Crime
Драмы18+

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Сюжет

В небольшом городе в штате Калифорния наступила паника после того, как здесь произошло громкое преступление, в результате которого был убит совсем не политический деятель и не какая-нибудь знаменитость, а бывший работник полиции.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американское преступление»