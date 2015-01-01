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Американское преступление
1-й сезон
10-я серия

Американское преступление (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2015, American Crime
Драмы18+

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Сюжет

События разворачиваются в небольшом калифорнийском городке. В результате жестокого нападения на почве расовой ненависти убит бывший военнослужащий, а его жена впадает в кому…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американское преступление»