Американский идол: Поиск суперзвезды. Сезон 1. Серия 1
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Американский идол: Поиск суперзвезды
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Американский идол: Поиск суперзвезды (сериал, 2002) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2002, Американский идол: Поиск суперзвезды. Сезон 1. Серия 1
Документальный, Реалити - шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Американское ток-шоу, на которое приглашают обычных людей для прослушивания. Люди исполняют песни, а судьи (чаще всего это звезды) оценивают их. Шоу очень популярно в Америке собирает огромное число зрителей, во многих странах мира появились аналоги этого замечательного музыкального ток-шоу.

Страна
США
Жанр
Документальный, Музыка, Реалити - шоу

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американский идол: Поиск суперзвезды»