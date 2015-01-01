Американская семейка. Сезон 7. Серия 21
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Американская семейка
7-й сезон
21-я серия

Американская семейка (сериал, 2015) сезон 7 серия 21 смотреть онлайн

2015, Modern Family
Драмы, Комедии18+

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Сюжет

Популярный комедийный сериал рисует портрет современной американской семьи на примере трех ячеек общества. Джей и Глория — типичный союз, где муж вдвое старше жены. Фил и Клэр — многодетная пара со всеми вытекающими, а Митчелл и Кэмерон — однополые партнеры, недавно усыновившие малыша.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская семейка»