Американская семейка (сериал, 2011) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн
2011, Modern Family
Драма, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Популярный комедийный сериал рисует портрет современной американской семьи на примере трех ячеек общества. Джей и Глория — типичный союз, где муж вдвое старше жены. Фил и Клэр — многодетная пара со всеми вытекающими, а Митчелл и Кэмерон — однополые партнеры, недавно усыновившие малыша.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.5 IMDb
- Режиссёр
Гейл
Манкусо
- СЛРежиссёр
Стивен
Левитан
- БМРежиссёр
Бет
МакКарти-Миллер
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- ЭОАктёр
Эд
О’Нил
- Актриса
София
Вергара
- ДБАктриса
Джули
Боуэн
- ТБАктёр
Тай
Бурелл
- ДТАктёр
Джесси
Тайлер Фергюсон
- Актёр
Эрик
Стоунстрит
- РРАктёр
Рико
Родригес
- СХАктриса
Сара
Хайленд
- НГАктёр
Нолан
Гулд
- АУАктриса
Ариэль
Уинтер
- СЛСценарист
Стефен
Ллойд
- ВЧСценарист
Вали
Чандрасекаран
- СЛПродюсер
Стивен
Левитан
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МФХудожница
Меган
Фентон
- РБХудожник
Ричард
Берг
- РКМонтажёр
Райан
Кейс
- ДРОператор
Джеймс
Р. Багдонас
- БМОператор
Брэндон
Мастрипполито
- ГМКомпозитор
Гэбриел
Манн
- ДЛКомпозитор
Дэниэл
Лихт