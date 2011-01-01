Американская семейка (сериал, 2011) сезон 3 серия 23 смотреть онлайн

Популярный комедийный сериал рисует портрет современной американской семьи на примере трех ячеек общества. Джей и Глория — типичный союз, где муж вдвое старше жены. Фил и Клэр — многодетная пара со всеми вытекающими, а Митчелл и Кэмерон — однополые партнеры, недавно усыновившие малыша.



Сериал Американская семейка 3 сезон 23 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.