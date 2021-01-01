Эта серия пока недоступна
Американская ржавчина (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Полицейский-одиночка ищет истинного убийцу, чтобы оправдать сына своей возлюбленной. Начало истории бывшего ветерана Дела Харриса и жителей маленького города Бьюэлл ждет вас в 1 сезоне детектива «Американская ржавчина» в подписке Amediateka на Wink.
Первый сезон знакомит зрителя с Делом Харрисом, молчаливым и нелюдимым полицейским, погруженным в размышления о прошлом. Он не в восторге от города, в котором работает, и изрядно подсел на таблетки, спасающие его от ПТСР. Утонуть в отчаянии ему не дают лишь теплые чувства к Грейс, работнице местной швейной фабрики, которая любит и поддерживает своего сына Билли. Раньше парень был местной футбольной звездой, но отказался от стипендии колледжа и теперь прожигает молодость, распивая алкоголь и ввязываясь в уличные драки. Когда на заброшенном заводе находят тело бывшего полицейского, именно на Билли падают подозрения. Но Дел Харрис уверен, что парень не виновен в жестоком преступлении.
Удастся ли ему помочь Билли избежать несправедливого наказания? Смотрите сериал «Американская ржавчина» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- ДМРежиссёр
Дарнелл
Мартин
- КЗРежиссёр
Крейг
Зиск
- Актёр
Джефф
Дэниелс
- МТАктриса
Мора
Тирни
- ДААктёр
Дэвид
Альварес
- АНАктёр
Алекс
Нюстадтер
- МПАктёр
Марк
Пеллегрино
- РЯАктёр
Роб
Янг
- КБАктёр
Кайл
Белтран
- ЛЛАктриса
Луна
Лорен Велес
- ЭДАктриса
Эмили
Дэвис
- ДФСценарист
Дэн
Футтерман
- АРСценарист
Адам
Рэпп
- АРСценарист
Альваро
Родригес
- Продюсер
Джефф
Дэниелс
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- ДФПродюсер
Дэн
Футтерман
- ЛКХудожник
Лестер
Коэн
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- ДГОператор
Джон
Грилло
- РЧОператор
Радиум
Чун
- ЛХОператор
Лаура
Хадок
- МБКомпозитор
Марти
Бэллер