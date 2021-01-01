Американская ржавчина (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Полицейский-одиночка ищет истинного убийцу, чтобы оправдать сына своей возлюбленной. Начало истории бывшего ветерана Дела Харриса и жителей маленького города Бьюэлл ждет вас в 1 сезоне детектива «Американская ржавчина» в подписке Amediateka на Wink.



Первый сезон знакомит зрителя с Делом Харрисом, молчаливым и нелюдимым полицейским, погруженным в размышления о прошлом. Он не в восторге от города, в котором работает, и изрядно подсел на таблетки, спасающие его от ПТСР. Утонуть в отчаянии ему не дают лишь теплые чувства к Грейс, работнице местной швейной фабрики, которая любит и поддерживает своего сына Билли. Раньше парень был местной футбольной звездой, но отказался от стипендии колледжа и теперь прожигает молодость, распивая алкоголь и ввязываясь в уличные драки. Когда на заброшенном заводе находят тело бывшего полицейского, именно на Билли падают подозрения. Но Дел Харрис уверен, что парень не виновен в жестоком преступлении.



Удастся ли ему помочь Билли избежать несправедливого наказания? Смотрите сериал «Американская ржавчина» в подписке Amediateka на Wink.



Сериал Американская ржавчина 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.