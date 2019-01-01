Американская история ужасов. Сезон 9. Серия 9
Wink
Сериалы
Американская история ужасов
9-й сезон
9-я серия
8.92019, American Horror Story
Ужасы, Зарубежные18+

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Американская история ужасов (сериал, 2019) сезон 9 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Девятый сезон мистического сериала-антологии получил подзаголовок «1984» и вдохновлен классическими слэшерами («Хеллоуин», «Пятница 13»). События развернутся в летнем лагере под названием «Рэдвуд», где промышляет маньяк в маске.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Драмы, Зарубежные, Триллеры

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история ужасов»

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