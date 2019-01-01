Американская история ужасов (сериал, 2019) сезон 9 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Девятый сезон мистического сериала-антологии получил подзаголовок «1984» и вдохновлен классическими слэшерами («Хеллоуин», «Пятница 13»). События развернутся в летнем лагере под названием «Рэдвуд», где промышляет маньяк в маске.



Сериал Американская история ужасов 9 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.