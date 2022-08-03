Девятый сезон мистического сериала-антологии получил подзаголовок «1984» и вдохновлен классическими слэшерами («Хеллоуин», «Пятница 13»). События развернутся в летнем лагере под названием «Рэдвуд», где промышляет маньяк в маске.

