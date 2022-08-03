Американская история ужасов. Сезон 9. Серия 2
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Сериалы
Американская история ужасов
9-й сезон
2-я серия
8.72019, American Horror Story
Ужасы, Фантастика18+

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Американская история ужасов (сериал, 2019) сезон 9 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Девятый сезон мистического сериала-антологии получил подзаголовок «1984» и вдохновлен классическими слэшерами («Хеллоуин», «Пятница 13»). События развернутся в летнем лагере под названием «Рэдвуд», где промышляет маньяк в маске.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история ужасов»