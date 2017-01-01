Американская история ужасов (сериал, 2017) сезон 7 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Эллисон живет в пригороде Детройта и страдает от многочисленных фобий, которые возникли на фоне избрания Дональда Трампа. Женщину преследуют бандиты в клоунских масках, но окружающи�е считают, что это плод ее больного воображения. А что, если тревоги Эллисон не так уж безосновательны?



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