Американская история ужасов. Сезон 6. Серия 10
Wink
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Американская история ужасов
6-й сезон
10-я серия
8.92016, American Horror Story
Ужасы, Драмы18+

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Американская история ужасов (сериал, 2016) сезон 6 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Главные герои: наши современники, супруги Шелби и Мэтт, живущие в Северной Каролине, недалеко от места, где когда-то находились дома индейцев племени кроатоан. Молодые люди – материалисты и не верят в призраков, но за их спинами постоянно находятся страшные привидения...

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история ужасов»