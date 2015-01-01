Американская история ужасов. Сезон 5. Серия 8
Wink
Сериалы
Американская история ужасов
5-й сезон
8-я серия
8.92015, American Horror Story
Ужасы, Триллеры18+

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Американская история ужасов (сериал, 2015) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Действие разворачивается в старом отеле в центре Лос-Анджелеса, который таит в себе много необъяснимых загадок. Звездой сезона стала Леди Гага в роли богатой графини и владелицы отеля «Кортез». Сразу два главных злодея, настоящий любовный треугольник и много-много крови.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история ужасов»