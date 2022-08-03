Американская история ужасов (сериал, 2015) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

Американская история ужасов. Сезон 5. Серия 10
Американская история ужасов
5-й сезон
10-я серия
8.82015, American Horror Story
Ужасы, Триллер18+

О сериале

Действие разворачивается в старом отеле в центре Лос-Анджелеса, который таит в себе много необъяснимых загадок. Звездой сезона стала Леди Гага в роли богатой графини и владелицы отеля «Кортез». Сразу два главных злодея, настоящий любовный треугольник и много-много крови.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история ужасов»