Американская история ужасов. Сезон 4. Серия 10
Wink
Сериалы
Американская история ужасов
4-й сезон
10-я серия
8.92014, American Horror Story
Ужасы, Триллеры18+

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Американская история ужасов (сериал, 2014) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Настал черед цирка уродов. Флорида, 1950-е. Управляющая последним паноптикумом в стране собирается закрыть свое шоу. Но артисты-фрики не рады досрочной пенсии. Они сделают что угодно, чтобы жуткий цирк продолжал существовать.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история ужасов»