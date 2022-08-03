8.72013, American Horror Story
Ужасы, Фантастика18+
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Американская история ужасов (сериал, 2013) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
События разворачиваются через 300 лет после печально известного процесса над салемскими ведьмами, в результате которого около 20 человек было повешено и почти две сотни оказалось за решеткой. Те из них, кто успел избежать расправы, теперь находятся на грани исчезновения. Очередная загадочная атака на ведьминский род заставляет группу юных колдуний отправиться в специальную школу в Новом Орлеане, где их должны научить, как защищаться. Одна из новоприбывших, Зои (Таисса Фармига), имеет некий секрет. Между тем, поднятая на уши внезапной агрессией в адрес их вида, долго отсутствовавшая Верховная ведьма Фиона (Джессика Лэнг) возвращается в город, преисполненная решимости защитить ведьминский клан.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма, Триллер
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb
- АГРежиссёр
Альфонсо
Гомес-Рехон
- ДЛРежиссёр
Дженнифер
Линч
- ДДРежиссёр
Джон
Дж. Грэй
- Актёр
Эван
Питерс
- СПАктриса
Сара
Полсон
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- ЛРАктриса
Лили
Рэйб
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Актриса
Фрэнсис
Конрой
- Актриса
Эмма
Робертс
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- БЛАктриса
Билли
Лурд
- ЛГАктриса
Лесли
Гроссман
- БФСценарист
Брэд
Фалчук
- РМСценарист
Райан
Мерфи
- ТМСценарист
Тим
Майнир
- Сценарист
Джеймс
Вон
- БФПродюсер
Брэд
Фалчук
- РМПродюсер
Райан
Мерфи
- АМПродюсер
Алексис
Мартин Вудалл
- МВХудожник
Марк
Вортингтон
- ЭМХудожник
Эндрю
Мёрдок
- ДМХудожник
Джеффри
Мосса
- РКМонтажёр
Режис
Кимбл
- Оператор
Майкл
Гои
- МККомпозитор
Мак
Квейл
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн