Американская история ужасов (сериал, 2013) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

Американская история ужасов
3-й сезон
11-я серия
8.82013, American Horror Story
Ужасы, Триллер18+

О сериале

События разворачиваются через 300 лет после печально известного процесса над салемскими ведьмами, в результате которого около 20 человек было повешено и почти две сотни оказалось за решеткой. Те из них, кто успел избежать расправы, теперь находятся на грани исчезновения. Очередная загадочная атака на ведьминский род заставляет группу юных колдуний отправиться в специальную школу в Новом Орлеане, где их должны научить, как защищаться. Одна из новоприбывших, Зои (Таисса Фармига), имеет некий секрет. Между тем, поднятая на уши внезапной агрессией в адрес их вида, долго отсутствовавшая Верховная ведьма Фиона (Джессика Лэнг) возвращается в город, преисполненная решимости защитить ведьминский клан.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

