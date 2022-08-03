Американская история ужасов (сериал, 2013) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

События разворачиваются через 300 лет после печально известного процесса над салемскими ведьмами, в результате которого около 20 человек было повешено и почти две сотни оказалось за решеткой. Те из них, кто успел избежать расправы, теперь находятся на грани исчезновения. Очередная загадочная атака на ведьминский род заставляет группу юных колдуний отправиться в специальную школу в Новом Орлеане, где их должны научить, как защищаться. Одна из новоприбывших, Зои (Таисса Фармига), имеет некий секрет. Между тем, поднятая на уши внезапной агрессией в адрес их вида, долго отсутствовавшая Верховная ведьма Фиона (Джессика Лэнг) возвращается в город, преисполненная решимости защитить ведьминский клан.

