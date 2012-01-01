Американская история ужасов. Сезон 2. Серия 12
Wink
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Американская история ужасов
2-й сезон
12-я серия
8.92012, American Horror Story
Ужасы, Триллеры18+

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Американская история ужасов (сериал, 2012) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

Действие второго сезона разворачивается в психиатрической больнице для душевнобольных преступников «Брайарклифф» в 1964 году. Главой клиники является властная монахиня сестра Джуд, которой помогает сестра Мэри Юнис, и основатель клиники монсеньор Тимоти Говард. Журналистка Лана Уинтерс, занимающаяся освещением в прессе серии жестоких убийств молодых женщин, приезжает в «Брайарклифф», куда на лечение поступает главный подозреваемый — Кит Уокер. Но став невольной свидетельницей зверских вещей, происходящих в больнице, она, по прихоти сестры Джуд, сама оказывается одной из еe пациентов.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история ужасов»