Американская история ужасов (сериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Психиатр Бен Хармон, изменил своей жене Вивьен, но был пойман с поличным. Пытаясь спасти свой брак, семья Хармонов переезжает в ветхий особняк в Лос-Анджелесе, построенный в 20-х годах прошлого века. Вскоре они узнают, что этот дом населeн призраками всех тех, кто по каким-то причинам в нeм умер.

