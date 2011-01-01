Американская история ужасов. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Американская история ужасов
1-й сезон
3-я серия
8.92011, American Horror Story
Ужасы, Зарубежные18+

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Американская история ужасов (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Психиатр Бен Хармон, изменил своей жене Вивьен, но был пойман с поличным. Пытаясь спасти свой брак, семья Хармонов переезжает в ветхий особняк в Лос-Анджелесе, построенный в 20-х годах прошлого века. Вскоре они узнают, что этот дом населeн призраками всех тех, кто по каким-то причинам в нeм умер.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история ужасов»

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