Американская история преступлений (сериал, 2021) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

В центре сюжета – дерзкое убийство итальянского фэшн-дизайнера Джанни Версаче, чья жизнь оборвалась 15 июля 1997 года, буквально в зените славы. И хотя всему миру известно, что на модельера напал психопат Эндрю Кьюненен, в этой истории по-прежнему много странных и противоречивых моментов.

